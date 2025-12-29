Incidente vial en Corrientes: un colectivo atropelló una moto de Tránsito

Un inspector de tránsito relató un grave episodio ocurrido en calle Lavalle, entre Pasaje Morgan y Suipacha, cuando un colectivo urbano de alquiler fue interceptado para un control por encontrarse estacionado en un lugar no permitido.

Se pudo conocer que el vehículo suele permanecer en la zona de Costanera y avenida 3 de Abril, debajo del puente, en un sector donde no está autorizado el estacionamiento de colectivos.

Embestida a un inspector motorizado

De acuerdo al testimonio del inspector de Tránsito, Rubén, al intentar solicitar la documentación al conductor del colectivo, el vehículo avanzó y lo embistió.

“Llegó un momento que el conductor del colectivo nos frenó prácticamente y le pasó literal por arriba de la moto”, relató el inspector afectado, en una entrevista a Radio Sudamericana, quien señaló que logró salvarse al descender del rodado segundos antes del impacto.

Fotografía: LT7

Choques y maniobras peligrosas

Tras el primer hecho, el colectivo continuó su marcha y fue seguido por móviles de apoyo. Al ser interceptado nuevamente en Lavalle y Suipacha, el conductor realizó una maniobra de marcha atrás y chocó un vehículo oficial.

Como consecuencia de esa acción, la camioneta de Tránsito colisionó con un vehículo particular que circulaba detrás.

Comportamiento del chofer

El entrevistado indicó que el conductor del colectivo descendió del vehículo de manera prepotente y profirió gritos e insultos hacia el personal de tránsito, la Policía y la Guardia Urbana.

“Estaba totalmente fuera de sí”, afirmó Rubén, quien agregó que el colectivo fue detenido cuando otro inspector motorizado logró bloquear su paso.

Antecedentes e infracciones

Según se informó, el colectivo —identificado con la inscripción “Fortaleza”— ya contaba con múltiples actas por infracciones previas.

Incluso, el vehículo tenía colocadas fajas de seguridad, lo que indicaría que ya había sido objeto de sanciones anteriores por parte de Tránsito.

Traslado y actuación policial

Finalmente, el chofer, identificado como Rolando José, fue demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, mientras que el colectivo sería llevado nuevamente a la Dirección de Tránsito para continuar con las actuaciones correspondientes.