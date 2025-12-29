Robaron el complejo deportivo de Maravilla Martínez: los ladrones ya fueron identificados

El complejo deportivo que pertenece a Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, el ingreso al predio se habría producido entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió a distintas áreas del establecimiento.

Horas más tarde, el material fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del lugar, acompañado por un mensaje dirigido a los responsables del hecho. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, expresa el texto publicado por el establecimiento ubicado en el partido de Campana.

Las imágenes muestran a varios individuos desplazándose por el complejo y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes. En uno de los videos se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, lo que permitió reconstruir parte del accionar dentro del predio.

En el comunicado, agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, al menos por el momento, la intención es que los responsables devuelvan lo sustraído y evitar que la situación escale a una denuncia formal.

TyC Sports