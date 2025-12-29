¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INSEGURIDAD

Robaron el complejo deportivo de Maravilla Martínez: los ladrones ya fueron identificados

El delantero de Racing fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que un grupo de jóvenes accedió a distintas áreas del establecimiento.

Por El Litoral

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 10:08

El complejo deportivo que pertenece a Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, el ingreso al predio se habría producido entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió a distintas áreas del establecimiento.

Horas más tarde, el material fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del lugar, acompañado por un mensaje dirigido a los responsables del hecho. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, expresa el texto publicado por el establecimiento ubicado en el partido de Campana.

Las imágenes muestran a varios individuos desplazándose por el complejo y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes. En uno de los videos se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, lo que permitió reconstruir parte del accionar dentro del predio.

En el comunicado, agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, al menos por el momento, la intención es que los responsables devuelvan lo sustraído y evitar que la situación escale a una denuncia formal.

TyC Sports

