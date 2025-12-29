¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En un puesto policial

Demoraron a un grupo de personas por trasladar una vaca faenada ilegalmente

Ocurrió durante un operativo de la Policía Rural sobre la Ruta Provincial 22.

Por El Litoral

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 09:32

Durante un control vehicular, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó interceptaron una camioneta que transportaba una vaca faenada ilegalmente.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 22, a unos 7 kilómetros del casco urbano de Villa Olivari, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger blanca, doble cabina.

Al inspeccionar la carga, los policías constataron que se trataba de carne vacuna, sin que los ocupantes pudieran acreditar la guía de traslado ni la habilitación sanitaria correspondiente para el transporte de productos cárnicos.

En el vehículo se desplazaban cuatro hombres mayores de edad, quienes fueron debidamente identificados y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones de rigor.

Por disposición de la Fiscalía de Ituzaingó, a cargo del doctor Eugenio Balbastro, se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

Asimismo, se ordenó el secuestro y la posterior desnaturalización de la carne incautada, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

