Corrientes: la Policía Federal extraditó a un ciudadano uruguayo a Brasil

La Policía Federal Argentina entregó a un ciudadano uruguayo a las autoridades de Brasil. La extradición se realizó el miércoles en el Puente Internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une Paso de los Libres con Uruguayana.

Cooperación entre países

El hombre, que tenía una condena pendiente, fue recibido por la Policía Federal brasileña y trasladado para cumplir con la sentencia en ese país.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal de Paso de los Libres. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la acción forma parte de los esfuerzos por combatir el delito y reforzar la cooperación internacional en la región.