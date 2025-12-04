Javier Milei: "Si hubiera sido peronista, la mitad de las calles llevaría mi nombre"

El presidente Javier Milei expuso durante el cierre del Encuentro de Líderes Empresariales, realizado este miércoles en La Rural. En un discurso centrado en el tipo de cambio, el superávit fiscal y la acumulación de reservas, afirmó que “si yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles llevaría mi nombre”.

Además, Milei defendió la política cambiaria de su administración y volvió a diferenciarse del gobierno de Mauricio Macri. “En 2017 no se hizo el ajuste fiscal. Se tomaron 60.000 millones de dólares netos de deuda”, reprochó frente al ministro de Economía, Luis Caputo (el mismo aquel período), presente en la primera fila. “Nosotros tenemos superávit fiscal y cancelamos deuda”, insistió.

El mandatario cuestionó a economistas que analizan el nivel del dólar: “Toman una serie y calculan el promedio según dónde les conviene, para salvar a clientes víctimas de sus malas recomendaciones. Quieren licuar sus errores con el hambre de los argentinos”.

Sobre la volatilidad cambiaria, sostuvo que responde a ciclos de “populismo desenfrenado” y etapas de orden fiscal. “No tiene sentido trabajar con promedios”, añadió. También cargó contra quienes “profetizaron el apocalipsis” y minimizaron el impacto electoral sobre el riesgo país.

Flotación de las bandas

Milei justificó el uso de bandas de flotación al remarcar que “la volatilidad cambiaria se traduce en volatilidad de precios, salarios y pobreza”. Según dijo, el objetivo es evitar que el dólar “sea cualquier cosa” cada mañana. Por esto, defendió las intervenciones oficiales ante un mercado “chico”, donde “dos personas con sus celulares pueden hacer saltar el dólar”.

Además, apuntó contra los sectores que reclaman mayor protección. “Los que piden protección están pidiendo salarios más bajos. Si se abre la economía y un sector quiebra es porque afuera hay bienes mejores o más baratos. Eso aumenta la productividad y hace más felices a los argentinos”, afirmó.

Reservas

Al referirse a la acumulación de reservas, negó que se trate de un objetivo prioritario y explicó que salir a comprar dólares emitiendo genera inflación. "Me están pidiendo que arruine la vida a los argentinos. La opción de generar inflación y romperle la calidad de vida a los argentinos no es la mía”, dijo.

Al finalizar, volvió a destacar los logros de su gestión: “Bastante nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Si toman cada uno de los logros de este Gobierno, y yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles llevaría mi nombre”.