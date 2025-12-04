Una mujer fue arrastrada por un motochorro en una calle céntrica de Corrientes

Una mujer vivió un momento de extrema violencia el miércoles cuando fue arrastrada en una calle céntrica de la ciudad de Corrientes por parte de un ladrón a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió por calle España, entre Carlos Pellegrini y 25 de Mayo, de la Ciudad de Corrientes, alrededor de las 20.30 del miércoles.

Al respecto, habló una miembro de la Unión Vecinal del Barrio Aldana, Mónica Mallorca, quien dijo que “esas imágenes las distribuyeron los vecinos que están en los grupos de whatsapp y lo subieron en el mismo grupo de la comisaría”.

"Fue en hora pico y en pleno centro"

La integrante de este grupo vecinal comentó que el hecho “fue en una hora pico, en pleno centro” y destacó lo agresivo del robo: “Le tocó a esta pobre señora que es una adulta mayor, con la cual no tuvo piedad absoluta”.

Mallorca agregó que “no sabemos qué más hacer, porque estamos a la buena de Dios, porque es a toda hora, en todos lados”, sobre los arrebatos que se registran en la zona.

La mujer destacó que los arrebatos ocurren en diferentes puntos del casco céntrico, y mencionó otro caso de un periodista quien “en pleno Parque Mitre se le acercó un motochorro y le arrancó la cadena. Cuando la persona corría en la hora en que todos van al colegio, la facultad, los clubes”.

En declaraciones a radio Dos, Mallorca dijo que “lamentablemente no conozco a la señora, no tuve la oportunidad de acercarme a La Rosada, para preguntar a alguno de los vecinos si la conocen y saber cómo está, porque estamos preocupados en el barrio Aldana y aledaños”.

Zona caliente

La entrevistada mostró indignación ante el caso al decir que “estamos blindados prácticamente, tenemos alarma vecinal, grupo de Whatsapp, los móviles y patrulleros están, los caminantes están”, pero aun así los robos se producen, “ya no sabemos qué más hacer”.

Mallorca habló de las “zonas calientes” donde los arrebatos son frecuentes “Campus Sargento Cabral, la Regional, el Centro de Educación Física, toda la zona de los clubes”, y agregó que “es demasiada la transitabilidad que hay de personas desde las 6 de la mañana”.