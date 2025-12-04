Así fue el casamiento por civil de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Tras casi dos años de relación, el miércoles 3 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en marido y mujer. La pareja se casó por civil frente a sus familiares y amigos más íntimos y bajo la atenta y amorosa presencia de Rufina, la hija de 11 años del actor y María Eugenia “la China” Suárez.

Tras dar el “sí, quiero”, celebraron con una recepción como antesala de la fiesta que tendrá lugar el sábado en Córdoba. Invadida por la emoción, la novia compartió las mejores postales de un día inigualable.

“03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, detalla el texto con el que ambos presentaron su unión ante el mundo a través de redes sociales. Vestidos de blanco, ambos firmaron la libreta matrimonial fundidos en un beso espontáneo, rodeados por el aplauso y sonrisa de sus allegados y acompañados en primera fila por Rufina, que aparece en las imágenes entre la emoción y la ternura.

Afuera del Registro Civil, la pareja fue recibida por la clásica lluvia de arroz. La fotografía del beso, en la que Nicolás y Rocío sellan la unión entre aplausos y congratulaciones, capta a la perfección el instante en que el trámite se vuelve rito, y el rito, alegría compartida. Las palmas entrechocadas de los invitados, las sonrisas amplias y algún que otro toque de nerviosismo en los rostros, lo cuentan todo.

En cuanto a los looks, la novia eligió estar informal pero elegante y canchera. Lució un chaleco sastrero de espalda abierta confeccionado en un satén blanco al que combinó con un pantalón de vestir tiro bajo haciendo juego. Lo complementó con unas sandalias y de accesorios optó por un brazalete de brillantes. Al cabello lo llevó recogido en una descontracturada colita alta con algunos mechones sueltos sobre la frente. El maquillaje fue sutil con un labial color bordó.

Por su parte, el novio también siguió el dress code que establecieron y en lugar de traje, se vistió con una camisa blanca con los botones superiores desprendidos y las mangas arremangadas. La lució por fuera del pantalón, también blanco. Para finalizar optó por un par de zapatillas urbanas a tono.

Todo el registro gráfico y textual que comparten da cuenta de una celebración pequeña en asistentes, pero inmensa en sentimientos. En la mesa del civil quedó la libreta rubricada; en las redes, la frase que eligieron para titular el álbum: “Rodeados de amor”. Y entre las imágenes, el secreto a voces de una pareja que apostó por lo esencial, por la familia, por la alegría compartida en comunidad.

Tras dar el sí ante la ley, ahora el flamante matrimonio se prepara para celebrar su amor con una fiesta. La misma tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en la estancia Bosque Alegre de Córdoba, cerca de Carlos Paz, ciudad en la que se enamoraron. La boda contará con una decoración de bosque encantado con elfos y un altar de flores. Si bien en un primer momento la idea era hacer una fiesta más íntima, a medida que empezaron a organizarla, la lista de invitados creció y, según trascendió, se cerró en 100 invitados. Los novios decidieron que el evento sea descontracturado, íntimo y hogareño, sin perder la esencia del bajo perfil que siempre caracterizó la relación. Esto se reflejó en la elección del menú, un bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar. Rufina Cabré será quien llevará los anillos y quien acompañará a su padre al altar.

