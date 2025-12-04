Condenan a uno de los médicos involucrados en la muerte de Matthew Perry

Salvador Plasencia, uno de los médicos que atendió a Matthew Perry antes de su sorpresiva muerte, ha sido sentenciado a 30 meses de prisión. La condena fue dictada este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Plasencia, de 44 años, es el primero de los cinco individuos imputados por la muerte de la estrella de Friends en recibir una sentencia. Este profesional le había suministrado ketamina al actor en los meses previos a la sobredosis que resultó fatal.

Su declaración de culpabilidad

En junio, el médico se había declarado culpable de cuatro cargos relacionados con la distribución de ketamina, un anestésico con usos controlados para depresión y estrés postraumático, pero que también se trafica y consume de manera ilegal.

Después de que se conociera la sentencia, los familiares de Matthew Perry emitieron una dura declaración. Su madre, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, se dirigieron directamente a Plasencia en un comunicado presentado ante la corte: “La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO”.

En tanto, la defensa de Salvador Plasencia, a cargo de las abogadas Karen Goldstein y Debra White, enfatizó el arrepentimiento del médico por sus acciones: “Él no es un villano. Es alguien que cometió serios errores en sus decisiones sobre el uso no autorizado de la ketamina”, señalaron las letradas.

Y añadieron un lamento por el error: “Recordará para siempre los errores que cometió durante los 13 días que trató a Perry”.

Si bien Plasencia no fue quien le proporcionó la dosis fatal de ketamina, sí suministró esta sustancia al actor en las semanas previas a su muerte en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Tras la condena, el médico entregó su licencia profesional y quedó bajo custodia.

