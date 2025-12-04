¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes Franco Colapinto Lionel Messi
Investigación policial

Corrientes: detienen a un hombre que disparó contra un menor de edad

Con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad se logró identificar al autor de los disparos, durante el allanamiento en el marco de la investigación se secuestraron vainas servidas y municiones calibre 22.

Por El Litoral

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 08:37

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una persona tras un allanamiento realizado en la ciudad Capital. Como resultado del operativo se secuestraron vainas servidas y cartuchos.

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación por parte de efectivos de la Comisaría XVIII Urbana junto a la División Especial Antiarrebatos y la Unidad Fiscal interviniente en un caso de supuesto homicidio simple en grado de tentativa.

Las tareas investigativas llevaron a los agentes a un domicilio donde se realizó el operativo que resultó en el secuestro de vainas servidas y cartuchos calibre 22.

El caso se remonta al sábado 29 de noviembre cuando un menor de edad resultó lesionado por disparos de un arma de fuego. Es así que se inició una investigación, con el uso de las cámaras de seguridad de la zona, para diligenciar el operativo ya descrito.

Posteriormente y de manera espontánea, un joven de 19 años se presentó ante la dependencia policial, quien está apuntado como el autor del hecho.

Al respecto, en la comisaría mencionada se realizaron las diligencias del caso.

