Llamada Maduro-Trump: qué dijo el presidente venezolano sobre el contacto telefónico

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles la conversación telefónica con Donald Trump “hace unos diez días”, en plena disputa con Washington.

El mandatario venezolano detalló que el contacto se originó desde la Casa Blanca hacia el Palacio de Miraflores. “Fue una conversación en un tono de respeto, incluso puedo decir que fue cordial”, afirmó. Es la primera vez que se refiere públicamente al tema.

Maduro aseguró que, si el llamado implica un posible “diálogo respetuoso, Estado a Estado”, su gobierno está dispuesto a avanzar en esa vía. “Bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, expresó.

En su mensaje, el jefe de Estado se mostró optimista sobre el futuro del conflicto bilateral. “Con el favor de Dios, todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela”, agregó.

Postura estadounidense

La comunicación entre ambos mandatarios se conoció luego de que Estados Unidos reforzara su presencia militar en el Caribe. Desde agosto mantiene desplegada una flotilla de buques, a la que en noviembre se sumó el portaviones más grande del mundo, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Venezuela sostiene que esa operación busca presionar un cambio de gobierno.

Trump había confirmado el domingo la llamada, aunque sin mayores precisiones. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, sostuvo.

En paralelo, Washington acusa a Maduro de liderar el presunto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista a fines de noviembre. Por el mismo motivo, se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del líder chavista.

Con información de TN.