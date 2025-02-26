Una mujer denunció estafa con el "cuento de la heladera"

Las llamadas "estafas virtuales" están a la orden del día y se mutan en distintas figuras delictivas, amparadas de los vacíos legales.

En tal sentido una persona de Corrientes denunció que una mujer, que se hacía pasar por Viviana, mediante engaños, logró sustraerle una suma de dinero, al ofrecer a $150 mil una heladera usada, que publicaba por Marketplace del facebook.

La presunta vendedora daba un número de teléfono con códigos de área que pertenecería a la provincia de Jujuy (+549 388 472 6841), según se determinó. La denunciante, cuya identidad este medio se reserva de revelar, pidió que se dieran a conocer los datos para que prevenir que estafen a otras personas con la misma modalidad.Aseguró además, que Viviana le escribía desde una cuenta del facebook a nombre de Laura López, en la cual exhibía una bonita heladera que pretenía vender de urgencia al aducir una mudanza.Cuando la víctima se contactó, la vendedora le pidió "seguridad" y "una seña" y también se ofreció en trasladar la heladera hasta el destino que quisiese, para lo cual solo pretendía la cobertura del gasto del combustible de una camioneta.

Allí entraba la figura del supuesto marido, un tal Argentino Galarza que era, según Viviana un comisario retirado de la Policía de Corrientes con quien "vivía" en la localidad de El Sombrero, según aseguraba.Una vez que lograba que la compradora le pase "algo de dinero" para la nafta, que oscilaba entre los $30 y $50 mil, continuaba con el ardid con distintas excusas, siempre con la firme finalidad de obtener más dinero.La historia concluía con la "desaparición" de la vendedora que se quedaba con el dinero que lograba recaudar, y obviamente sin hacer entrega de la heladera.