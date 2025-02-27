Caso Loan: investigan el llamativo mensaje de un globo y realizan ADN a la hija de Pérez

Mientras la investigación del caso Loan transita en una etapa sin avances firmes sobre el paradero del niño, sorprendió una noticia llegada desde la ciudad de Rosario, donde unos obreros hallaron un globo con un enigmático mensaje.

Por otro lado, realizaron una prueba de ADN a la hija del exmarino Carlos Guido Pérez, uno de los detenidos en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio del 2024. El hisopado se realizó en la provincia de Chaco para determinar si la menor es Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en un camping en Río Grande, Tierra del Fuego.

Sobre el caso de Rosario, "Tengo a Loan", decía el mensaje escrito de manera rudimentaria, pero no se detenía allí ya que anexaba un número de teléfono.

Con las reservas del caso ante la sensibilidad del hecho del niño desaparecido hace más de 8 meses en la localidad de 9 de Julio Corrientes, las autoridades dieron intervención a la Fiscalía Federal.

Secuestraron el material encontrado en el globo que apareció en un árbol en la zona de Balcarce al 500, donde fue divisado por los empleados de una obra.

La abogada de la defensa de la madre de Herrera, María Elena Delgado reveló que el Juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad Río Grande -a cargo de María Rosa Santana- ordenó realizar un hisopado bucal a la menor que vive en Chaco debido al parecido con la niña desaparecida. Además, la decisión judicial fue en base a la declaración de una testigo que declaró haber visto al exmarino Pérez cerca del camping fueguino donde desapareció Herrera en 2008.Esta orden se da en el marco de una investigación de oficio de la Policía de Chaco que comenzó en junio del año pasado, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°6, a cargo de Roberto Villalba. “También se trasladó personal de Policía científica de Tierra del Fuego para estar presente al momento de la extracción y traslado de las muestras”, indicó Francisco Ibarra, el abogado de Delgado en contacto con el diario La Nación.La causa a cargo de la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, posee de manera directa siete personas detenidas por el delito de sustracción de un menor de 10 años en calidad de coautores.Se trata de Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi.El séptimo detenido, es el comisario Walter Adrián Maciel, quien era jefe de la comisaría de 9 de Julio el día en que desapareció de manera enigmática el niño.