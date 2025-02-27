Cayó un docente acusado de distribuir droga a los alumnos en Corrientes

Pasadas las 16 de este jueves allanaron una vivienda del barrio Laguna Seca, en el grupo 119 Viviendas donde apresaron a un docente y otra mujer, tras el secuestro de decenas de dosis de cocaína, marihuana, balanza, dinero, todo en el marco de una causa por infracción a la Ley 23737.

Aseguran que el hombre ejercía en la Escuela Manso y en el Establecimiento de Educación para Adultos (Cepa) N° 11 ubicado en el barrio Fray José de la Quintana. Según la grave acusasión existente en su contra está acusado de distribuir estupefaciente a los alumnos de la zona.El allanamiento fue realizado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado por directivas del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 Corrientes.Irrumpieron en un domicilio situado sobre calle Pitagoras donde procedió a la detención del docente de 45 años y una mujer de 22, en tanto que una tercera persona quedó supeditada a la causa, según ordenó el magistrado.

Secuestraron $9.500; 13 envoltorios de polietileno y dos bolsas de polietileno con sustancia vegetal picada que sometido al test arrojó como resultado positivo para marihuana con un peso de 312 gramos.También incautaron 84 envoltorios de polietileno tipo dosis con una sustancia en polvo color blanca arrojó positivo para cocaína ante los reactivos del narcotest con un peso de 9 gramos.Además, se procedio al secuestro de dos tijeras, una balanza de precisión; recortes de polietileno y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.