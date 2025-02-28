Una mujer fue estafada por su vecina: le dejó una deuda millonaria

La Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos, logró esclarecer un caso de estafa que tiene como protagonista a la vecina de una mujer adulta mayor.

Según detallaron fuentes de la Policía, la vecina habría descargado la app de una reconocida empresa de tarjetas y billetera digital en el celular de la mujer mayor.

Luego le dijo que por error realizó una transferencia, pidiéndole, por consiguiente, que le devuelva el dinero.

Ante la falta de conocimiento sobre herramientas tecnológicas, la víctima le entregó su teléfono para devolverle la plata y la autora del delito, en ese momento, solicitó a la billetera un préstamo de $1.300.000, transfiriendo inmediatamente ese caudal a una cuenta propia.

Luego de un mes, la víctima de la estafa tomó conocimiento de la maniobra realizada al darse cuenta que tenía una deuda millonaria en una de las tarjetas.

Ante la notificación del caso a la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos, se procedió a concretar un allanamiento y el secuestro de objetos en avenida Maipú 1071 , departamento de la autora del hecho.

En el domicilio, se secuestró un IPhone modelo 13 pro, una tarjeta del Banco de Corrientes, una tarjeta de Mercado Pago, una tarjeta del programa Mbarete, todas a nombre de la supuesta autora de la maniobra.

Hasta el momento, las pertenencias fueron resguardadas en la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos y serán remitidas a la autoridad judicial correspondiente.

