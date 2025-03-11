Rescataron a tres menores víctimas de trata de personas en Corrientes: hay detenidos

Tres menores victimas de trata de personas fueron rescatadas tras allanamientos en dos barrios de la ciudad de Corrientes, informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas en los barrios Quilmes y Patono de la capital correntina.

En dicho operativo, rescataron a tres menores que eran ofrecidas sexualmente por sus madres, según se desprende de la información trascendida por fuentes vinculadas al caso.

Asimismo, procedieron a la demora de dos mujeres y un hombre, en el marco de una actuación policial orientada por la Justicia con participación de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 3 de Capital, María Andrea González.

En tanto que, se continúan con las investigaciones correspondientes del caso, indicaron las mismas fuentes.