La Justicia obligó a un banco a indemnizar a un empleado con incapacidad permanente

La Justicia falló a favor de la indemnización de un empleado de banco a quien no se le aceptaba su retiro por invalidez.

La entidad bancaria argumentaba que la incapacidad del ex empleado no era absoluta y permanente, por lo que se negó la petición. El rechazo de la indemnizar se justificó en que el empleado había accedido a un retiro por invalidez. Es decir, su renuncia no constituía un despido, caso donde sí corresponde dicha compensación.

El Superior Tribunal de Justicia analizó las pruebas, incluyendo pericias del Cuerpo Médico Forense y concluyó que la incapacidad del empleado impedía su reinserción en el mercado laboral.

El hombre se desempeñaba en tareas administrativas y padecía una enfermedad crónica, que llevó a los médicos de la Comisión Médica Central a establecer una incapacidad del 66,89%. Todos eran coincidentes en la imposibilidad sostenida en el tiempo de su incapacidad absoluta, permanente e irreversible. Lo cual, derivó en el reconocimiento de su derecho a recibir una indemnización.

El integrante del Superior Tribunal, Dr. Fernando Augusto Niz, indicó que si bien existían discrepancias en torno a la idoneidad y suficiencia de la obtención de la jubilación por invalidez como prueba de la incapacidad (los organismos previsionales pueden hacer una interpretación diferente a la que se realiza en sede laboral), en este caso, el expediente jubilatorio era relevante como indicio de que la incapacidad superior al 66%.

Como antecedente, la Cámara de Apelaciones Laboral también había fallado a favor del trabajador y condenó a la entidad bancaria a abonar la indemnización correspondiente. Además, ordenó un incremento indemnizatorio por la falta de pago en tiempo y forma.

El doctor Eduardo Panseri coincidió con el doctor Niz, aunque reiteró su cuestionamiento al sistema de votación en los tribunales colegiados. Se refirió a la inconstitucionalidad de la adhesión automática debido a que cada juez debe expresar su propio razonamiento y fundamentación, en lugar de adherirse a otro.

