Liberaron a los tres padres detenidos por una falsa acusación de prostituir a sus hijos

Los tres padres detenidos el pasado lunes tras sendos allanamientos en los barrios Quilmes y Patono acusados de prostituir a sus hijos menores de edad, finalmente quedaron libres, al comprobarse que se trató de una falsa acusación, que habría llegado de manera anónima a la Fiscalía en turno.



Cabe señalar que el pasado 11 de marzo el Ministerio Público se movilizó con rapidez y obtuvo en tiempo rércord órdenes de allanamientos donde "rescataron" a tres menores, por acusaciones de que eran explotados sexualmente por sus padres.



Atento a la gravedad de los hechos, aun con pocos sustentos actuaron con inmediatez, aseguraron fuentes del caso.



Con el correr de las horas, las pericias arrojaron resultados sorprendentes ya que primeramente los examenes ginecológicos en las presuntas víctimas determinaron ausencia de ese tipo de abusos.

Además, dos de los menores fueron sometidos a testimonios de profesionales vía cámara Gesell que terminaron por descartar cualquier indicio de las severas acusaciones que pesaban sobre los tres adultos, que desde un primer momento permanecieron privados de su libertad.



Mientras duraba el proceso judicial, los chicos tuvieron cambio de escuela, y quedaron apartados de su vínculo familiar, ante una endeble acusación que avanzó en las esferas de la Fiscalía de la doctora María Andrea González y el juez de Garantías Leandro Maciel.



Sorprendió el accionar judicial no tanto por el modo correcto de proceder, sino por la carencia de solidez de las presuntas evidencias recogidas antes de emprender los diversos operativos.