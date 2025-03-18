La Policía detuvo a personas con antecedentes policiales

La Policía de Corrientes informó que durante el lunes realizó varias detenciones en la capital. Algunas personas tenían antecedentes policiales.

El primer operativo se realizó en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Mendoza con la detención de un hombre de 30 años que deambulaba observando el interior de los vehículos y domicilios de la zona. Tras las primeras averiguaciones se confirmó que poseía antecedentes.

Luego en la zona de calles Hipólito Irigoyen y pasaje Torrent, efectivos identificaron y demoraron a un hombre de 32 años que registra antecedentes por delitos contra la propiedad.

Finalmente, por avenida Pedro Ferre al 1800, se procedió a la demora de un hombre de 52 años. El sujeto fue encontrado observando el interior de los domicilios del lugar, y tras no poder justificar su presencia fue demorado. Además, se constató que poseía antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes a fin de continuar con los trámites de rigor.