La justicia rechazó una prescripción veinteñal y ordenó devolver el inmueble al dueño

El Poder Judicial de Corrientes, informó este miércoles que una mujer presentó el pedido de titularidad de una casa, donde había vivido por cuarenta años, y fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes por no probarse las evidencias necesarias para quedarse con el inmueble.

A través de la sentencia civil N°15/25, el dr. Guillermo Horacio Semhan señaló que: "es sumamente relevante la versión de su historia en la vivienda pero no en la medida que sea corroborada por pruebas"

La mujer aclaró a la justicia que vivió en esa casa desde que nació y que la antecedió su abuela y madre. Los herederos del dueño se habían opuesto y la justicia falló a su favor, estableciendo que la refacción en el hogar que había hecho como el pago de luz por cuarenta años, fue insuficiente.

Por su parte, los herederos del dueño señalaron que: "Ella era solo una tenedora de la casa. Es decir, ocupaba pero no por ser dueña. Por lo que iniciamos un juicio de desalojo".

La mujer, también remarcó que antes del 2014 cuando hizo el plano de mensura de la vivienda, no existieron actos posesorios que hagan pensar que quería quedarse como propietaria de la casa. Por ahora, la mujer deberá devolver el inmueble a sus dueños y además pagar las costas de todo el proceso.