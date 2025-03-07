Tras detectar un kiosco narco detuvieron a una pareja en Paso de la Patria

Una joven pareja fue detenida en Paso de la Patria tras el allanamiento a una casa, donde detectaron que funcionaba un “kiosco narco”. Cabe señalar que primeramente irrumpieron en la propiedad personal de la Comisaría local, en el marco de una investigación judicial tramitada ante la Fiscalía.

Luego del hallazgo de estupafacientes, pidieron la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Personal técnico secuestraró envoltorios de polietileno con polvo de color blanco que al ser sometido al narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de 13 gramos.En tanto que también hallaron una sustancia vegetal que arrojó positivo para marihuana y un peso de 1 gramo, aproximadamente.Por el hecho demoraron a dos personas mayores de edad –una mujer y un hombre- relacionados con la causa con intervención de la Justicia Federal.