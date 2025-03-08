¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO EN CONCEPCION

Demoraron a presuntos cazadores con armas en un campo privado

Sabado, 08 de marzo de 2025 a las 22:14

Luego del aviso del propietario de un establecimiento ganadero denominado “Curupí Porá”, la Policía Rural y Ecológica de Concepción realizó un rápido accionar y demoró a dos presuntos cazadores.
Los efectivos habían sido alertados por sus pares de Saladas sobre la situación por lo cual montaron un trabajo conjunto.


En consecuencia, la comisión policial detectó luces sospechosas y al acercarse sorprendieron a dos hombres, identificados como Juan Gastón V. y Fernando Emanuel A., 
En poder de ambos incautaron una escopeta calibre 12 sin documentación legal, cuchillos y otras herramientas utilizadas para la faena de animales. El fiscal en turno, Dr. Carlos Daniel Lezcano, ordenó iniciar actuaciones judiciales por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

