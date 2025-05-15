Policías socorrieron y trasladaron al hospital a un bebé con dificultades respiratorias

La Policía de Corrientes informó que el miércoles asistieron a un bebé de años con dificultades respiratorias y lo trasladaron al hospital Juan Pablo II, de la capital correntina.

Efectivos que realizaban recorridas de prevención, fueron advertidos por una situación en un domicilio del barrio Parque Cadenas Sur. Al llegar al lugar advirtieron que un bebé de dos años tenía dificultades para respirar, razón por la que asistieron con maniobras de reanimación y trasladaron al menor al hospital pediátrico.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, donde participaron en la asistencia el Suboficial Principal, Ramón Ojeda, y el Sargento Primero, Carlos Escato.

La rápida reacción de los efectivos permitió preservar la salud del menor, que fue estabilizada en el nosocomio.