Juan Pablo Gallego estalló tras la escandalosa denuncia de los papás de Loan Peña

Juan Pablo Gallego se apartó de la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña y tras su salida como abogado querellante, se filtró que desde la familia del nene lo habrían denunciado.

En ese sentido, el letrado emitió un comunicado en el que aseguró que “es falso y un producto de infamia”.

En las últimas horas, el abogado hizo referencia de la presunta denuncia en su contra en el caso Loan: “Lo difundido, no solo es falso, sino que es producto de una infamia desplegada por un sujeto deleznable no familiar”, expresó.

Del mismo modo, e profesional sumó: “Es brutal, falsa e inescrupulosa. Por razones profesionales me hallo fuera de la Argentina, participando en un importante evento de relevancia internacional”.

“Recibo y tomo conocimiento con estupor e indignación de publicaciones que refieren erróneamente a una denuncia inexistente relativa a un hecho a todas luces falso, en relación a la intervención que me ocupara en la investigación de la posible sustracción o desaparición de un niño en la provincia de Corrientes”, agregó.

Por su parte, Gallego indicó: “No existe esa acusación a la que se alude y tampoco ninguna denuncia de la familia en la Justicia. Menos existe ni existió el hecho ridículo y falso que se menciona como al voleo, con ánimo de injuriar y pretensión de espectacularidad"

Juan Pablo Gallego pidió Justicia por Loan

Durante el comunicado, el abogado se refirió a la investigación del caso Loan: “Hay un sujeto inescrupuloso que ya ha sido descubierto que puede influir y desviar la verdad a su arbitrio, manipular al punto de que el supuesto hermano de un niño desaparecido se exponga sin sentido a mentir alevosamente”, remarcó.

“La Justicia sabe de quién se trata y cuáles son sus intereses”, sentenció Juan Pablo Gallego.

