¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Policía de Corrientes

Tras una persecución fue atrapado con bochas de marihuana

Tras las primeras averiguaciones, se constató que el detenido poseía antecedentes.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 09:02

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas en la capital correntina. Se secuestró una motocicleta y marihuana.

Durante la noche del martes, efectivos que realizaban tareas de prevención delitos, en inmediaciones de calles Ex Vía y Corinto, divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta que huyó al notar la presencia policial.

Tras una persecución que finalizó en calle Los Charrúas al 3300 se demoró e identificó a un hombre de 32 años que manejaba una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de la cual no se poseía documentación pertinente. Además, se constató que el sujeto poseía antecedentes.

En el procedimiento se observó que entre sus pertenencias el hombre cargaba dos bochas, que tras un narcotest se confirmó que era marihuana.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD