Tras una persecución fue atrapado con bochas de marihuana

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas en la capital correntina. Se secuestró una motocicleta y marihuana.

Durante la noche del martes, efectivos que realizaban tareas de prevención delitos, en inmediaciones de calles Ex Vía y Corinto, divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta que huyó al notar la presencia policial.

Tras una persecución que finalizó en calle Los Charrúas al 3300 se demoró e identificó a un hombre de 32 años que manejaba una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de la cual no se poseía documentación pertinente. Además, se constató que el sujeto poseía antecedentes.

En el procedimiento se observó que entre sus pertenencias el hombre cargaba dos bochas, que tras un narcotest se confirmó que era marihuana.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.