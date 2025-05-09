Una estudiante salía de la facultad y le arrebataron el teléfono celular

Una persona de 32 años fue apresada luego de una rápida intervención del personal policial de la Comisaría Primera de Goya que intervino luego del arrebato del teléfono a una estudiante universitaria, ocurrido este viernes por la mañana.



Los efectivos se encontraban de recorrida por la zona céntrica de la ciudad cuando fueron alertados por una joven, que le habían arrebatado su celular cuando circulaba por calles Corrientes y Berón de Astrada, al salir de la facultad.



Con la descripción del sospechoso y las indicaciones de unos vecinos que fueron testigos del delito, los uniformados iniciaron la persecución, del acusado, que fue rápidamente aprehendido unas pocas cuadras más adelante mientras se alejaba a toda prisa.



El demorado fue identificado como de apellido Perichón, de 32 años que fue trasladado con inmediatez hacia la dependencia policial donde fue debidamente identificado.

Por orden de la Unidad Fiscal en turno, la persona quedó aprehendida iniciándose actuaciones judiciales por flagrancia delito, mientras se suman evidencias al expediente.

Además, dispuso que el teléfono celular recuperado fue entregado a su propietaria bajo acta.