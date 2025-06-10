Un periodista fue víctima de un violento robo a metros de una comisaría

Un periodista de Corrientes fue víctima de un violento robo a metros de una comisaría de Corrientes. El hecho ocurrió pasadas las 15:30 de este lunes cuando un delincuente a bordo de una motocicleta intentó arrebatarle una cadenita que llevaba puesta.

“Estaba caminando y vi una moto blanca con una persona bastante alta que hablaba con un trapito, no me percaté de lo que decían. Hice unos 10 metros y escuché que arrancó la moto. Cuando me di vuelta, sentí el golpe en el hombro”, relató Mendoza.

El periodista señaló que, durante el forcejeo, el ladrón le clavó las uñas al intentar quitarle el collar “Sentí el pinchazo de las uñas del delincuente. Forcejeamos y me quedé con la cadenita en la mano”, expresó.

Lo más llamativo del caso es que el intento de robo ocurrió a 100 metros de la Comisaría Cuarta de Corrientes.

“Había solo una cuadra de distancia. No hay presencia policial, ni control. Voy mucho al parque y la situación se repite”, lamentó Mendoza, quien también señaló que el delincuente escapó por calle Alvear y Gobernador Pampín, justo donde se encuentra ubicada la dependencia policial.