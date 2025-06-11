¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

COMISARIA DE PASO DE LA PATRIA

Buscaban un televisor y hallaron ventiladores de dudoso origen y carne ilegal

El allanamiento fue en una casa del kilómetro 20 donde demoraron a un hombre con antecedentes delictivos.
 

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 19:59

Una investigación por la sustracción de un televisor derivó en el allanamiento a un domicilio ubicado en el kilómetro 20 de Punta Santa Ana, donde encontraron 9 ventiladores de pie seminuevos y una motocicleta 110 cc. cuya propiedad no pudo ser acreditada.


El operativo realizó este miércoles la Guardia de Prevención de la Comisaría Paso de la Patria, Brigada de Investigaciones y Grupo GTO de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar. El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio rural de la zona, en búsqueda de un televisor de 32 pulgadas, pero no se encontró. 
Además de los ventiladores, la moto y la carne también se encontraron balanza, pilón y sierra.


La Unidad Fiscal en turno dispuso el inicio de dos causas: una por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal y otra por la reserva de elementos de dudosa procedencia.
Se demoró a una persona mayor de edad, apellido Soto, con prontuario delictivo y antecedentes por robo. 
 

