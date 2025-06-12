Un año sin Loan: uno de los hermanos mantiene la esperanza de que esté vivo

"Nosotros siempre tenemos la esperanza de que él esta vivo". Así lo afirmó el hermano de Loan Peña, José, al cumplirse un año de la desaparición del menor en la localidad correntina de 9 de Julio

El joven señaló que con la familia "tenemos fe de que aparezca algún arrepentido: que Dios toque su corazón”.

"Siempre estamos con la esperanza de que algo salga a la luz y que los imputados se arrepientan y digan la verdad, qué fue lo que pasó en las primeras horas del 13 de junio", sostuvo José en declaraciones al canal de La Nación.

Sobre su familia, establece una división. “Mis padres ahora están más contenidos, orientados”, dice. Sobre su tía (Laudelina), mantiene que “nunca entendí porqué mintió”. Finalmente, al hablar de su abuela, destaca: “Sigue sin entender muy bien qué es lo que pasó”.

Sobre el caso que hasta el momento cuenta con ocho detenidos, lo que más moviliza a José es “lo incomprensible de que la causa se mantenga intacta”.

Entre tanto, señaló: "Seguimos la lucha, estamos al 100% buscando verdad y justicia".

Por otra parte, José, sin dar nombres puntuales, denunció que en Corrientes "se está haciendo mucho el uso político con la imagen y el nombre de Loan". "Eso nos duele y nos da mucha bronca e impotencia", agregó.

SIGUE LA BÚSQUEDA

La causa judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio, sigue activa y en proceso de avance judicial. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, afirmó a El Litoral que “Loan sigue siendo buscado”.

Además, dijo que “siguen llegando nuevas denuncias sobre su paradero que son derivadas al fiscal (Mariano de Guzmán)” y explicó que junto a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas (PROTEX), están a cargo de evaluar y avanzar con cada una de esas denuncias.