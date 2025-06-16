¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Felinos calor en Corrientes Gustavo Valdés
Policía de Corrientes

Un hombre fue detenido con un arma blanca y en estado de ebriedad

Los efectivos acudieron al barrio Dr. Montaña tras una alerta recibida en el sistema 911. El sujeto deambulaba cerca de un comedor del lugar.

Por El Litoral

Lunes, 16 de junio de 2025 a las 11:00

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre que estaba armado con un arma blanca en la capital correntina.

Efectivos acudieron al barrio Dr. Montaña tras recibir un alerta por el sistema 911 sobre un hombre en estado de ebriedad, quien además portaba un arma blanca.

Por tal motivo acudieron hasta el lugar, en inmediaciones de un comedor conocido como “Los Dálmatas”, donde encontraron a un sujeto que respondía a la descripción dada en la denuncia.

Tras divisar al sujeto se demoró e identificó a Juan José G., alias “Juanjo”, de 24 años, y al secuestro preventivo de una hoja tipo serrucho sin mango.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.

