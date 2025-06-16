Un hombre fue detenido con un arma blanca y en estado de ebriedad

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre que estaba armado con un arma blanca en la capital correntina.

Efectivos acudieron al barrio Dr. Montaña tras recibir un alerta por el sistema 911 sobre un hombre en estado de ebriedad, quien además portaba un arma blanca.

Por tal motivo acudieron hasta el lugar, en inmediaciones de un comedor conocido como “Los Dálmatas”, donde encontraron a un sujeto que respondía a la descripción dada en la denuncia.

Tras divisar al sujeto se demoró e identificó a Juan José G., alias “Juanjo”, de 24 años, y al secuestro preventivo de una hoja tipo serrucho sin mango.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.