Policía de Corrientes

Fue detenido por realizar tiros con un arma de fuego en un barrio de Corrientes

Ocurrió en el barrio Laguna Seca, donde vecinos denunciaron que un hombre deambulaba y causaba disturbios con una pistola.

Por El Litoral

Lunes, 16 de junio de 2025 a las 12:44

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre que portaba un arma en las calles de la ciudad Capital.

Durante la noche del domingo, efectivos recibieron un alerta a través del sistema 911 sobre una persona que ocasionaba disturbios con un arma de fuego.

Los agentes llegaron al barrio Laguna Seca donde los vecinos denunciaron que un hombre realizó disparos. En el lugar demoraron e identificaron a un hombre de 31 años que no contaba con la documentación requerida para portar el arma, ni pudo justificar su actitud, por lo cual el elemento fue secuestrado.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del  caso.

