Observaba el interior de los domicilios y lo demoraron

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este martes demoró a una persona que se encontraba actuando de manera sospechosa en la capital correntina.

Mientras los agentes realizaban su recorrida de prevención de ilícitos, observaron en inmediaciones de la calle Lisandro Segovia y La Pampa a una persona que estaba observando el interior de los domicilios.

Ante la situación y por la falta de justificación del accionar del autor del hecho, el sujeto fue trasladado hasta la comisaría jurisdiccional, donde prosiguen con los trámites del caso.

