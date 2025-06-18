Murió un hombre en Corrientes tras un choque sobre el arroyo Batelito

Cerca de las 18 de este miércoles, murió un hombre de 70 años, tras el choque entre dos automóviles ocurrido sobre la Ruta Nacional 123 a la altura del puente del arroyo Batelito, jurisdicción de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio.

Fuentes policiales confirmaron el deceso de Hilario Romero, una persona oriunda de Chavarría que viajaba como acompañante en un Fiat Uno conducido por su hija Patricia Romero (34) y la hija de esta mujer, una nena de 5 años que resultó ilesa.

Al parecer este automóvil habría sido colisionado de atrás por un Toyota Corolla, que avanzaba en el mismo sentido de circulación, en el cual se movilizaba un solo hombre, oriundo de Paso de la Patria, identificado como Santiago Acosta.

Personal policial y de salud de la localidad de 9 de Julio asistieron al lugar del hecho, junto con sus pares de la localidad de Chavarría así como los bomberos voluntarios de ambas localidades.La Fiscalía en turno dispuso la realización de las pericias en accidentología, en tanto que producto del luctuoso hecho, se formó varios kilómetros de cola de automóviles varados en ambas márgenes del corredor vial.