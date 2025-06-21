Un excarcelado por narcotráfico podrá consumir drogas tras fallo que revoca condición

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocó una cláusula que prohibía expresamente el consumo de estupefacientes a un imputado por narcotráfico que había sido beneficiado con la prisión domiciliaria tras sufrir la amputación de una pierna.

Se trata del caso que involucra a C. F. Altamirano, acusado de infringir la Ley 23.737. La jueza federal de Goya había concedido el beneficio de la excarcelación el pasado 6 de mayo, pero bajo una condición particular: que el imputado no consumiera drogas, de lo contrario, se revocaría la medida. La defensa oficial apeló este punto al considerar que implicaba una violación a derechos fundamentales.

En su resolución firmada el 19 de junio, los jueces Ramón Luis González, Selva Spessot y Mirta Sotelo de Andreau hicieron lugar al planteo de la defensa y revocaron la prohibición, por entender que la medida carecía de sustento legal y violaba el principio de legalidad y de presunción de inocencia.

“La prohibición no se encuentra comprendida entre las medidas previstas por la ley procesal penal para una excarcelación”, señalaron los magistrados en el fallo.

“Imponerle al imputado una regla de conducta pensada para condenados equivale a aplicar el derecho penal de forma anticipada”, agregaron.

El tribunal advirtió además que este tipo de restricciones son propias de regímenes como la condena condicional (art. 27 bis del Código Penal) o la suspensión de juicio a prueba, instancias que aún no se aplican en este caso, ya que Altamirano no fue condenado.

La defensa había argumentado que exigirle abstenerse del consumo de drogas a una persona en situación de posible adicción y sin condena firme implicaba una “imposición coactiva irregular del Estado” y una forma de estigmatización. El tribunal coincidió al afirmar que usar normas diseñadas para personas condenadas es jurídicamente inaceptable en esta etapa del proceso.

El fiscal Carlos Schaefer, quien interviene en la causa, se opuso firmemente a que se revierta la medida de prohibición de consumo de drogas impuesta al imputado.

Con esta resolución, el imputado podrá continuar con su arresto domiciliario sin estar obligado a abstenerse del consumo de estupefacientes, aunque deberá cumplir con otras condiciones procesales vigentes.