Javier Milei Día de la Niñez Romina Yan
CORRIENTES

Mantilla: recuperan una bicicleta denunciada como sustraída.

Buscan dar con el o los autores del delito
 

Por El Litoral

Jueves, 05 de junio de 2025 a las 20:41

Luego de una denuncia radicada ante la Comisaría de la localidad de Mantilla, lograron el recupero de una costosa bicicleta marca Top Mega rodado 29, en tanto que los efectivos avanzan en tratar de localizar a los autores del delito. 


Un vecino se había presentado en sede policial donde alertó del delito que se produjo en el interior de su vivienda, cuando personas de identidad desconocida, le habían sustraído su bicicleta.
En respuesta salieron en  búsqueda de la bicicleta que ya fue entregada al denunciante por orden de la Fiscalía. 

MÁS LEÍDAS

