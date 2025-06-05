Mantilla: recuperan una bicicleta denunciada como sustraída.

Luego de una denuncia radicada ante la Comisaría de la localidad de Mantilla, lograron el recupero de una costosa bicicleta marca Top Mega rodado 29, en tanto que los efectivos avanzan en tratar de localizar a los autores del delito.

Un vecino se había presentado en sede policial donde alertó del delito que se produjo en el interior de su vivienda, cuando personas de identidad desconocida, le habían sustraído su bicicleta.En respuesta salieron en búsqueda de la bicicleta que ya fue entregada al denunciante por orden de la Fiscalía.