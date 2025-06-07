Narcomenudeo: incautaron droga y bienes por $21 millones tras cinco allanamientos

Luego de cinco allanamientos simultáneos llevados a cabo este sábado en la ciudad de Monte Caseros, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, la Prefectura Naval Argentina secuestró bienes y marihuana por un valor de $21.951.261.

Fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que todo el trabajo desplegado se realizó en el marco de actuaciones dispuestas ante el Juzgado Federal Paso de los Libres a cargo de Gustavo Fresneda, Secretaria Penal Nº 2 de Nahuel Oliva.

Como resultado, se secuestraron 172,7 gramos de marihuana en envoltorios y aproximadamente 510 gramos de marihuana en plantas y también semillas de la misma variedad de vegetal.Además, se incautaron celulares, notebooks, balanzas digitales, dinero en efectivo por un valor de $1.082.950, así como, motocicletas y vehículos.En detalle, precisaron que en una de las casas incautaron 85 gramos y en otra otros 85,7 gramos de marihuana. En otra propiedad estaban las planta de marihuana.

El amplio desplazamiento de móviles y personal de la Prefectura Naval generó conmoción en la comunidad, atento a que se dirigieron a puntos específicos de la ciudad, con una intervención simultánea y coordinada.La fincas allanadas están situadas en la intersección de la calles 25 de febrero y Callao.Otra casa queda en la esquina de las calles San Juan y Chile; una tercera finca, por Chacabuco y Sargento Cabral; otra en 12 de octubre N° 234; y la última en 25 de mayo y Colón.La investigación determinó que en todos estos lugares operaba una organización dedicada al narcomenudeo, por lo cual en cada una de ellas se secuestró elementos de interés para la causa y un hombre fue detenido, por orden de la Justicia.