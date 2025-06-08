Fatal choque entre una motocicleta y una bicicleta: una persona murió

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un fatal accidente sobre la Ruta Provincial N° 27, en cercanías de Bella Vista, donde, por la gravedad de las lesiones, murió una persona.

Efectivos de la Comisaría Primera de Bella Vista fueron alertados por un accidente sobre RP 27 que involucró a una bicicleta manejada por un hombre de apellido Escobar, de 23 años y una motocicleta marca Corven dirigida por un hombre de apellido Fernández, de 24 años.

Como consecuencia de la caída tras el impacto, el conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad y pese a ser trasladado al hospital local, murió camino al mismo. Por otro lado el ciclista resultó con heridas leves.

En el lugar de los hechos y luego en la comisaría mencionada se realizaron las diligencias del caso.