Tras cinco días de búsqueda en el río Paraná sin rastros de los primos desaparecidos

Este martes continuó la intensa búsqueda de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, ambos de 23 años y oriundos de Bella Vista que desaparecieron hace cinco días de manera enigmática, en la noche del jueves en el río Paraná cuando se encontraban cerca de la Isla Baibiene.

La Policía Rural y Ecológica de Lavalle detalló que la Policía de Corrientes colabora con los rastrillajes con dos embarcaciones que recorren el curso del Paraná y que han regresado al caer el sol sin novedades.

Del operativo participan además la Prefectura Naval Argentina con motos de agua y avionetas, además de personal de la Unidad Regional II de Goya y la Comisaría de Cruz de los Milagros, ya que el hecho sucedió a la altura de esa localidad correntina.

Hasta el momento no se obtuvieron resultados de los jóvenes.

Su desaparición se produjo de manera misteriosa, ya que solo apareció la embarcación en la que cual salieron de pesca, que fue hallada por lugareños con el motor encendido en maniobras sin control girando en círculo.

