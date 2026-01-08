Altera roja de Interpol para capturar al asesino de una argentina en México

Después de tres años de reclamos y de que la Justicia recaratulara el caso de la muerte de la modelo argentina en México como femicidio, Interpol lanzó una alerta roja para capturar a Juan Manuel Reverter, expareja de la víctima y principal implicado en el asesinato de febrero de 2023. Lo buscan dentro de la Argentina.

El Juzgado Federal de Viedma ahora ordenó la detención del apuntado, tras el pedido con alerta roja de Interpol y una solicitud formal de la Fiscalía de México, que ya había recaratulado la causa a femicidio en marzo de 2023.

Después de varios meses, la justicia mexicana y la argentina coinciden en la definición del caso: "femicidio". Así, se activó formalmente la búsqueda internacional de la expareja de Agostina Jalabert con fines de extradición.

Ezequiel Humberto Andreani, juez federal de garantías firmó este 6 de enero la resolución con la orden de detención para Reverter. El oficio de captura internacional emitido por Interpol indicó que el acusado podría derivarse a otros países, como Estados Unidos.