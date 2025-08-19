Fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal de su hijastra

Un hombre de 31 años fue detenido en la zona céntrica de la ciudad de Goya, ya que era buscado por la Justicia, atento a que pesaba en su contra una orden de detención, por el delito de abuso sexual con acceso carnal hacia su hijastra.

Efectivos de la Comisaria Primera y la Comisaría Primera de la Mujer de Goya, detuvieron al buscado en un operativo que se llevó a cabo en el casco céntrico de la ciudad.

La Policía actuó con base en directivas de la Fiscalía en turno tras tomar conocimiento de los graves sucesos que saltaron a la luz después que la víctima de 15 años le contara a una prima que era abusada por su padrastro.

Le detalló que los hechos se venían dando desde hace al menos un año.Una vez que se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno, inmediatamente se libró orden de detención en contra el sospechoso, un sujeto de 31 años, con domicilio en la zona Este de la ciudad.Es así que el hombre quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición del Juzgado de Garantías.