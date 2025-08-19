Corrientes: inició el juicio contra un joven acusado de abusar sexualmente de una amiga

El Poder Judicial de Corrientes informó este martes que comenzó la primera audiencia del juicio que tiene imputado a un joven que abusó sexualmente de una amiga. En esta primera etapa, declararon el imputado y la denunciante. Además, se sumaron tres nuevos testigos que declararán el lunes 25.

El hecho

El imputado y la víctima mantenían una relación de amistad cuando sucedió el delito. El hecho fue denunciado en agosto de 2018, luego de que la joven relatara que se sintió descompuesta tras compartir bebidas alcohólicas con él y otros amigos en el parque Camba Cuá de la ciudad de Corrientes.

La acusación sostiene que la joven se quedó dormida totalmente vestida y que, en ese contexto, el acusado habría aprovechado la situación para atacarla sexualmente.

En declaraciones radiales, la víctima dijo que: "se habían juntado a tomar un vino esa noche. Me sentía descompuesta, por lo que él me recomendó que me fuera a descansar. Me quedé dormida con la ropa puesta, y cuando me despierto, él estaba atrás con el bóxer bajo y penetrándome por atrás".

Además, agregó que desde que realizó la denuncia hasta ahora, "me sentí acusada todo el tiempo por algo que me destruyó por años. Había veces, que yo estaba de lo más normal, y rompía en llantos por la situación. Por fin ahora llegó a juicio, pero después de siete años".

Las partes

Por acuerdo de las partes, el Tribunal hizo lugar a la incorporación de tres nuevos testigos, quienes prestarán declaración el próximo lunes 25 de agosto a las 8.30 horas, antes de pasar a las conclusiones finales del debate.

En este proceso intervienen la doctora María Marta Correa por la Defensa, la doctora Mirta Liliana Gómez por la querella y el Fiscal del Tribunal, doctor Jorge Omar Semhan.

El Tribunal está integrado por la presidencia del doctor Román Facundo Esquivel y los vocales, doctor Ariel Héctor Gustavo Azcona y la doctora Rosa Elizabeth Ascona.