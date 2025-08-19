Manejaba en estado de ebriedad sobre una avenida de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre que manejaba en estado de ebriedad en la capital correntina.

El hecho ocurrió en la noche del domingo cuando efectivos realizaban un recorrido sobre avenida Maipú. Fue allí donde se divisó un vehículo que circulaba en sentido norte a sur, que realizaba maniobras peligrosas, por lo que se detuvo la marcha de este en calle Larratea.

Tras la primera inspección de un automóvil marca Fiat, modelo Uno, se identificó a su conductor, Rogelio Raúl F., de 40 años, quien estaba en aparente estado de ebriedad. Por este motivo se solicitó la presencia de personal de Tránsito.

Cuando el conductor notó la llegada de los agentes de Tránsito, empezó a insultar al personal policial, promoviendo desorden en la vía pública.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.49 gramos de alcohol en sangre, por lo cual el sujeto fue detenido en el lugar y su vehículo secuestrado.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.