Rompió el silencio Tania González Ledesma, la presunta amante de Martín Demichelis

Tras la confirmación de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, estallaron los rumores sobre las supuestas y fue en este contexto que una mujer se presentó en la TV para ventilar detalles de su presunta relación con el exentrenador de River.

En el programa A la tarde, Tania González Ledesma, la azafata señalada meses atrás como la tercera en discordia, rompió el silencio y dio detalles sobre cómo se inició su vínculo con Demichelis.

Tania, quien habría mantenido una relación de al menos nueve meses con el exfutbolita, relató que lo conoció durante un vuelo que transportaba al equipo desde Buenos Aires a Mendoza en 2023. Sorprendentemente, afirmó que "no lo conocía" previamente.

"Me activan una guardia para hacer este vuelo, nos avisan, me van a llevar a River, estábamos haciendo el embarque, entra Martín y realmente me llamó la atención", reconoció la mujer. "Sí, fueron tres vuelos y en el tercero pudimos interactuar un poco más. Hicimos el servicio, me volvió a pedir un té, yo estaba tomando mate y él se acerca y me dice '¿no me das un mate?'", detalló sobre su primera interacción, confesando que el DT le pidió su número para comunicarse con ella esa misma noche.

Sobre la primera cita, la azafata reveló: "Nos vimos en un hotel y después del encuentro me gustó un 30%. Es difícil que el primer encuentro sea exitoso, es raro que realmente se pegue onda y haya química desde el primer encuentro".

En una de las intervenciones, la mujer aseguró haber pernoctado con Demichelis en la concentración de River.

Cuando se le preguntó si no hablaron de la vida amorosa del ex DT, Tania contestó sin molestias que no fue un tema que hayan discutido, ya que ella estaba soltera. "Nos vimos ese día, en ese momento no se habló de familia ni de vínculos propios. Sí, tuve intimidad porque se dio", sostuvo, para luego calificar el encuentro como "mágico".

"Simplemente quedé asombrada. Realmente nos morimos de risa, hablamos un montón, nos reímos un montón y fue como muy aventurezco también. Evangelina es una diosa y yo cuando le doy el teléfono a él digo '¿Qué me va a mandar un mensaje? ¿Cuáles son las chances?'. Como que yo estaba en mi mundo, como que quedé allá arriba", concluyó Tania.

