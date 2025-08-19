Moria Casán habló de los dichos de Guillermo Francella sobre el INCAA: "Vaselina"

A la salida del teatro donde está presentando la obra "Cuestión de género", Moria Casán se tomó unos momentos para contestar preguntas sobre los dichos de Guillermo Francella sobre la necesidad de que se produzcan obras para un público masivo en desmedro del cine experimental, de autor o de nicho.

"No consumo a Francella. De Francella tengo la mejor porque viajamos juntos con (Mario) Castiglione y Carmen Barbieri -cuando era su novio- y lo recuerdo como un vendedor de departamentos: divino", convino la ONE en un móvil con "Intrusos", por América TV.

Encantada con la personalidad del entonces novio de su compañera de elenco, Casán decidió rescatar una anécdota de esos días: "Cuando se la pasaba en mi camarín en la trasnoche -porque estaba de novio con Carmen-, decía: 'No puedo creer cómo ustedes trabajan tanto'. Así que no sé nada de él, porque solamente tengo ese recuerdo", expresó.

Además de llamar la atención al minimizar el impacto cultural de la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Guillermo Francella fue noticia por estos días porque su nueva película, "Homo Argentum", no cosechó buenas críticas.

"Puede ser que la vea, no tengo ningún prejuicio con nada", aclaró Moria Casán, quien tiene en su haber títulos icónicos del cine popular argentino como "A los cirujanos se les va la mano" o "Expertos en pinchazos", donde compartió elenco con Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

"Siempre, siempre, siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto se reciben críticas. Se recibe a favor, se recibe en contra. Vaselina, vaselina", sentenció la One.

Moria Casán terminó la entrevista diciendo "qué se puede esperar de un burro más que patadas", en referencia a la opinión de Pablo Echarri sobre Guillermo Francella.

Pablo Echarri trató de "burro" a Francella esta semana y aseguró que le "dolieron" las declaraciones del actor de "Casados con hijos" porque tienen peso en el público y son contrarias a la producción de cine y material audiovisual con apoyo del INCAA.

FUENTE: minutouno.com