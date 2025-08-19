Corrientes: chocaron dos motos y hay jóvenes con heridas graves

La Policía de Corrientes informó que, en la noche de este domingo, dos motos colisionaron en la localidad de Goya, dejando como resultado dos personas heridas con lesiones graves.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Patricias Argentinas y Haití, en la Playa "El Ingá", alrededor de las 20:00 horas.

Los protagonistas fueron un menor de 17 años que conducía una moto Corven 110cc y un joven de 18 años, identificado como Aquino, quien manejaba una Keller 110cc y tenía como acompañante a una mujer de 20 años.

Como consecuencia del choque, tanto el menor como la joven acompañante fueron trasladados al hospital local, donde, tras ser examinados, se determinó que ambos presentaban lesiones graves.

En la dependencia policial se están llevando a cabo las diligencias correspondientes, con la intervención de la unidad fiscal. Las causas del impacto aún están siendo investigadas.