Casa Blanca: en medio de la reunión con Zelenski, Trump recibió un llamado de Putin

Una cumbre clave se llevó a cabo este lunes en la Casa Blanca. Donald Trump recibió en Washington a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que fue acompañado por varios mandatarios europeos. El encuentro se dio luego de la reunión entre el republicano y Vladimir Putin en Alaska.

Al finalizar las reuniones, el presidente de Estados Unidos destacó los avances en la negociación para terminar con la guerra y anticipó una posible reunión entre Putin, Zelenski y él.

En los primeros minutos de la bilateral, Trump habló sobre su encuentro con Putin la semana pasada y la carta que su esposa, Melania, envió a Moscú para mediar en el conflicto.

“Ha sentido de manera muy fuerte la situación horrible que está pasando. Como quiere a sus hijos y a los niños, odia ver como estas cosas están ocurriendo. Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella ha sentido que tenía que escribir esta carta y le gustaría ver como acabará esto y se deje de matar a la gente”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró: “Putin, Zelenski y yo queremos el fin de la guerra. No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera".

Por otro lado, el republicano consideró que no será necesario conseguir un alto el fuego para negociar la paz y explicó: “Si ves los seis conflictos que resolví, todos fueron sin alto el fuego. Entiendo que sea deseable, pero también entiendo que puede ser una desventaja estratégica para una de las partes. Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”.

Asimismo, aseguró que discutirá la ayuda a Ucrania en la cumbre: “En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos van a ser la primera línea porque están allá en Europa, pero estaremos implicados también”.

Antes de la reunión multilateral, Zelenski se había reunido con los líderes de Finlandia, el Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el Secretario General de la OTAN para coordinar posiciones y había manifestado: “Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad". A la salida, el mandatario ucraniano celebró el encuentro y afirmó que tuvo una “muy buena conversación” con Trump.

Cómo fue el encuentro entre Trump y los líderes europeos

Luego de hablar con Zelenski, Trump participó de la cumbre con los líderes europeos para debatir cómo lograr el fin de la guerra.

Allí, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, planteó que es muy importante tener garantías de seguridad para terminar con la guerra, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz enfatizó que todos los presentes desean un alto el fuego y que lo más complicado será planificar los próximos pasos.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó la idea de la tregua, pero que es fundamental tener una idea clara para saber cómo continuar. En tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, insistió con las posibilidades de conseguir progresos reales en la seguridad de Ucrania.

Según detalló en un posteo en Truth Social, Trump se comunicó con el líder del Kremlin: “Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”.

“Tras dicha reunión, celebraremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo. Nuevamente, este fue un muy buen primer paso para una guerra que ya dura casi cuatro años”, cerró.

