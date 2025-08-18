El motivo de la escandalosa separación del Diablito Echeverri con su exnovia

Apenas días atrás, diversos medios habían viralizado la noticia de que Melissa Fernández habría viajado a Inglaterra para encontrarse con la joya del Manchester City Diablito Echeverri . Sin embargo, NG Federal la encontró en el Parque de la Democracia y no dudó en consultarle sobre su vínculo con el futbolista.

Mientras paseaba junto a su familia y acompañando a una prima que ofrecía productos en el parque, Melisa, que hace poco contó a que se dedica en su vida profesional, se mostró relajada, tomando mate y disfrutando del momento.

Las cámaras no tardaron en acercarse, y ella, visiblemente avergonzada, pero amable, respondió: “Estoy con mi familia pasando un momento, me da mucha vergüenza, en serio” tratando de evitar la pregunta sobre su romance con el Diablito que tuvo un video viral conociendo a Haaland.

No obstante, la pregunta sobre su relación con el ex jugador surgió inevitable, ya que era lo que todos esperaban saber: “¿Con el ‘Diablito’, estás?”, le consultaron. La joven fue clara y directa: “No, no, no, pero igual no me gusta hablar de mi vida privada”.

LA SEPARACIÓN DE MELISSA FERNÁNDEZ Y DIABLITO ECHEVERRI:

Con estas palabras, Melissa confirmó oficialmente que ya no mantiene un vínculo amoroso con Echeverri, dejando en claro que prefiere preservar su intimidad lejos del foco mediático.

A pesar de que la relación había generado gran expectativa entre los fanáticos y los medios, Melissa Fernández decidió priorizar su bienestar y el de su familia antes que los titulares. Su respuesta concisa nos muestra que, aunque la exposición pública sea intensa, ella sabe poner límites.

El fin del vínculo también pone punto final a los rumores que circulaban sobre un supuesto viaje a Inglaterra y encuentros con otros futbolistas. Melissa dejó en claro que, más allá de la curiosidad de los seguidores, lo importante es mantener la calma y disfrutar de los momentos con sus seres queridos, lejos de la presión mediática.

Por las versiones que circularon en los últimos días, Melissa Fernández decidió ponerle un punto final a la especulación y priorizar su tranquilidad. La joven chaqueña demuestra así que, aunque su vida haya estado bajo la lupa de la prensa, cuida los suyos.