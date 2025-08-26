¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes clases Banco de Corrientes
JEFATURA DE POLICÍA

Inició la entrega de uniformes y equipamientos al personal policial

Anunciaron que en los próximos días continuará en el Interior
 

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 19:49

Este martes inició en Capital, la entrega de uniformes y equipamientos destinados al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Jefatura de Policía.
El titular de la fuerza, comisario general Miguel Ángel Leguizamón encabezó la distribución de elementos al personal de las distintas dependencias de área Capital, en tanto que anunciaron que en los próximos días la entrega continuará en el interior provincial.


Según destacaron, la institución reafirma su compromiso de fortalecer las condiciones de trabajo del personal, dotándolo de los recursos necesarios para cumplir con mayor eficiencia su labor diaria de servicio.
El proceso de equipamiento se enmarca en las políticas de apoyo y acompañamiento del Gobierno Provincial, que impulsa acciones concretas para optimizar el desempeño de la fuerza de seguridad.
 

