El SMN prevé lluvias para Corrientes a partir de septiembre

Corrientes atraviesa un 2025 sin regiones en estado de sequía, según el último informe de la Mesa Nacional de Sequía correspondiente a julio. Aunque se registró un déficit de precipitaciones, se esperan lluvias a partir de septiembre.

Los registros locales del Observatorio Meteorológico indican que hasta el 20 de agosto la provincia acumuló 831,2 milímetros de lluvia, lo que representa un déficit anual de 82,8 mm respecto a los promedios históricos.

El mes más crítico fue enero, cuando se registró sequía extrema. Desde entonces las precipitaciones se recuperaron parcialmente, aunque persiste la diferencia en los acumulados anuales.

Lluvias y temperaturas

En agosto se midieron 17,3 mm menos de lluvia respecto a lo esperado, pero los pronósticos indican que hacia fin de mes podrían darse nuevas precipitaciones que ayuden a equilibrar los valores.

En cuanto a temperaturas, el año mostró contrastes marcados: febrero tuvo un calor extremo con una media 5,86°C por encima del promedio histórico, mientras que junio registró un frío inusual con 1,53°C menos. Este agosto destacó por su amplitud térmica de 27,9°C entre mínimas y máximas, lo que puede afectar procesos biológicos y productivos.

Lo que viene

Precipitaciones y temperaturas proyectadas por el SMN para agosto, septiembre y octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante los próximos tres meses Corrientes tendrá precipitaciones normales o superiores a las habituales, con temperaturas dentro de los valores de referencia.

El fenómeno climático Enso (El Niño/Oscilación Sur) se mantiene en fase neutral, aunque la influencia de la región Niño 1+2 explicaría los excesos de lluvias entre mayo y julio. Para septiembre, los especialistas no descartan un leve excedente de precipitaciones en la provincia.

