Así quedó el nuevo Jardín de Infantes que inauguró el Gobierno provincial en Esquina

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes el edificio del Jardín de Infantes Nucleados (JIN) N°53 en la Escuela N°279 de Esquina, en un acto que incluyó la entrega de 64 tabletas del programa Mitaí Digital, material didáctico y equipamiento para los docentes. Durante su discurso, resaltó la importancia del nivel inicial como “la primera contención para los niños” y puso en valor la inversión de la Provincia en infraestructura escolar.

“Ya hicimos 87 jardines y 170 escuelas a lo largo de la gestión, revolucionamos el método y el modo de ver la educación”, afirmó el mandatario. A su vez, subrayó que la educación pública es esencial y que “en los primeros años es más esencial todavía, porque representa la primera infancia y el primer impulso para el desarrollo de cada chico”.

Una apuesta a la educación y la tecnología

Valdés señaló que el desafío del sistema educativo es preparar a los alumnos para el futuro, con herramientas que integren la tecnología y el talento. En este sentido, recordó que Argentina “es el único país de Sudamérica que generó unicornios” y atribuyó ese logro a la inversión en educación.

La ministra de Educación, Práxedes López, acompañó el acto y expresó que “los sueños se construyen de acuerdo a los caminos de transformación”, destacando el aporte del Gobierno provincial para fortalecer la trayectoria educativa desde el nivel inicial hacia la primaria.

Por su parte, el intendente de Esquina, Hugo Benítez, celebró la obra al señalar que “la educación, como la salud, van de la mano y esta inauguración refleja el trabajo conjunto que se viene concretando en el municipio”.

El nuevo edificio y los elementos entregados

El JIN N°53 cuenta con un hall de acceso, sector de gobierno (secretaría, dirección, office, sanitario y cocina), SUM, galería semicubierta, tres aulas con expansión, sanitarios para niños, patio de juegos con arenero, patio cívico con mástil, sala de bombeo y torre tanque de reserva.

En paralelo, la Provincia entregó a la institución:

64 tabis para los alumnos,

40 sets de útiles escolares,

15 juegos didácticos,

una impresora, un monitor y una CPU,

registros administrativos y resmas de papel.

Con esta inauguración, el Gobierno de Corrientes reafirma su política de inversión sostenida en infraestructura y equipamiento escolar, orientada a garantizar mejores condiciones de aprendizaje para los niños desde el inicio de su educación.