Corrientes: Valdés destacó el apoyo al Garrahan durante la inauguración de un hospital en Esquina

Durante la inauguración de las obras en el Hospital San Roque de Esquina, el gobernador Gustavo Valdés se refirió al apoyo que la Provincia brinda al Hospital Garrahan de Buenos Aires, el centro de referencia a nivel nacional.

Valdés afirmó que el objetivo es garantizar "que a ningún niño le falte salud", sin importar la complejidad de la patología que tenga.

El gobernador explicó que el Garrahan “atiende las complejidades más grandes, y es allí a donde los derivamos”. En ese sentido, destacó que, para garantizar el acceso, se realizan 70 vuelos por mes desde Corrientes.

“Hacemos 70 vuelos por mes para que no les falte a ninguno esa medicina”, subrayó.

Valdés también se refirió a la inversión en materia de salud en la provincia, que creció un 120% en los últimos 10 años, lo que demuestra la prioridad que la gestión le da al sector.

El mandatario recordó que, durante su gestión, se inauguró el Instituto Oncológico de Corrientes, que cuenta con "los aparatos más modernos que puedan existir en Sudamérica", y se refirió a la ampliación del Hospital Pediátrico Juan Pablo Segundo y del Instituto de Cardiología, entre otros centros de salud de la provincia. “Hoy puedo decir con gusto que lindo está este nuevo hospital”, aseguró.

También destacó que, si bien el número de empleados públicos descendió un 2% en la provincia, la inversión en recursos humanos en el área de salud pública creció un 120% en los últimos 10 años

Detalles de la obra

La refacción integral del Hospital San Roque incluyó la ampliación de los sectores de quirófanos, internación, emergencias y obstetricia. El área de emergencias cuenta con un shockroom, una estación de enfermería y una sala de observación.

La internación posee seis salas con 12 camas, mientras que la unidad de cuidados intermedios tiene tres boxes. El área quirúrgica cuenta con dos quirófanos y en el sector de obstetricia se construyeron dos salas de parto y una de dilatación.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia dispuso del equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de todas las áreas.

Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, afirmó que es "un día para revalorizar el derecho a la salud", y el intendente, Hugo Benítez, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial. El director del hospital, Humberto Bianchi, agradeció al gobernador y señaló que la obra es un "salto de calidad" para la localidad.